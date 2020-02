Das Clownkostüm geht immer : So bereitet sich eine Bonner Familie auf den Straßenkarneval vor

Bonn. Bei der Auswahl der Verkleidung für den Straßenkarneval bewährt sich ein alter Spruch: Jeder Jeck is’ anders. Die Bonner haben höchst unterschiedliche Methoden, sich auf die Tollen Tage vorzubereiten.

Die Kostüme hat sich die Familie extra von einer befreundeten Schneiderin anfertigen lassen, bei der sie schon im Mai anfragen mussten. Außer den Sessions-Schals haben sie nichts für ihre Kostüme im Geschäft gekauft. Damit liegt die Familie im Trend: „Immer mehr Kostüme werden selbst genäht oder gebastelt“, erklärt der Mitarbeiter eines großen Bonner Kostümfachhandels. Viele Kunden kauften lediglich Accessoires in Verkleidungsgeschäften. Zu allgemeinen Kostümtrends befragt, erklärt der Mitarbeiter: „Die Kostümtrends haben sich in diesem Jahr nicht allzu sehr verändert. Wie auch schon in den Vorjahren sind die SWAT-Militäruniformen mit Abstand die beliebteste Verkleidung bei Jugendlichen, erklärt der Mitarbeiter. „Dompteurin mit Peitsche“ und „Unterwasserwelt“ seien die diesjährigen Trends. Auch Minnie-Maus-Verkleidungen seien nach wie vor beliebt. Bei der Wahl ihrer Kostüme legten, anders als die Grafs, allerdings weniger Menschen Wert darauf, dass sie witterungstauglich sind. In Kessenich setzt eine Zwölfer-Wohngemeinschaft bei der Wahl ihrer Kostüme auf politischen Ausdruck – und Nachhaltigkeit. „Ich gehe als plastik-vermüllte Alge“, sagt die 38 Jahre alte Tessa Parya, die gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter in der Wohngemeinschaft lebt. Auch sie bastelt ihr Kostüm selbst. WG-Mitglied Svenja Lampe möchte als brennendes Australien verkleidet auf Missstände beim Klimaschutz aufmerksam machen. „Wenn wir so weitermachen wie bisher, können wir uns auf große Katastrophen einstellen“, warnt die 24-Jährige.