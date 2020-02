Marode Fassade : Betonteile von der Bonner Oper fallen auf die Straße

Absperrungen und ein Gestell mit Holzbohlen sollen den Zugang zur Werkstattbühne und den Anlieferungsbereich absichern. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Daumengroße Stücke der bröckelnden Fassade an der Rückseite des Opernhauses sind auf die Rheingasse gefallen. Das Gebäudemanagement hat den Zugang zur Werkstattbühne jetzt mit Holzbohlen geschützt und will ein Sicherheitsnetz aufspannen.

Der Sanierungsstau an städtischen Gebäuden ist in dieser Woche gleich an zwei prominenten Häusern augenfällig geworden. In der Godesberger Stadthalle hat das Städtische Gebäudemanagement Bonn (SGB) die Decke des großen Saals mit einem Netz abgesichert. Es soll Teile auffangen, die möglicherweise abfallen können, wie das Presseamt am Freitag mitteilte. Und am Opernhaus stürzten bereits am Mittwochmorgen Betonteile der Fassade an der Rheingasse auf den Fußweg.

Darüber informierte das Presseamt erst am Freitagnachmittag. Das SGB habe „einen Schutztunnel vor dem Zugang zur Werkstattbühne und weitere Absperrungen“ errichtet, so die knappe Mitteilung. Vorsorglich würden „alle Bereiche der Betonfassade, die an Verkehrsflächen grenzen, mit einem Netz eingehüllt“. Konkrete Nachfragen per E-Mail konnte das Amt nicht beantworten und war gegen 16.30 Uhr telefonisch nicht mehr erreichbar.

Zukunft der Theatergebäude Neubau oder Sanierung: Hängepartie geht weiter Das Fachbüro Actori hat mehrere Varianten untersucht, wie die Stadt mit ihren Theatergebäuden umgehen könnte. Die Stadtverwaltung erklärte Ende 2018, nur zwei Szenarien seien realisierbar. Eine Instandsetzung der Oper, des Schauspiels und der Theaterwerkstätten in Beuel für zusammen rund 130 Millionen Euro, wobei bereits die Kosten für eine Interimsspielstätte aus Holz berücksichtigt wären. Oder ein Abriss der Oper und ein Neubau als Einspartenhaus am bisherigen Standort plus Instandsetzung der Häuser in Godesberg und Beuel. Das soll laut Stadt zusammen mit der Interimsspielstätte etwa 161 Millionen Euro kosten. Das vom Oberbürgermeister angekündigte Bürgerbeteiligungsverfahren dazu hat bis heute nicht stattgefunden. Ashok Sridharan hat die Devise ausgeben, erst die Erfahrungen aus der Sanierung der Beethovenhalle auszuwerten, bei der Kosten- und Zeitplan völlig aus dem Ruder gelaufen sind. ⇥bau

Schlechter baulicher und technischer Zustand

Der technische Direktor des Theaters Bonn dagegen schon. „Die abgestürzten Betonteile waren etwa daumengroß“, berichtete Jens Lorenzen. „Aber auch ein Kieselstein tut weh, wenn er von oben herunterfällt.“ Man habe den Bereich deshalb abgesperrt und sofort das SGB informiert. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Material aus der Fassade gebrochen sei. Vor einigen Monaten habe ein Statiker die gesamte Außenhülle des 1965 eröffneten Opernhauses überprüft und lose Teile entfernt. „Er hat eine Betonsanierung der Fassaden empfohlen, die jetzt vom SGB geplant wird“, so Lorenzen. Wann die Bauarbeiter anrücken, könne er nicht sagen: „Da sind wir als Theater nicht involviert.“ Das vom Presseamt erwähnte Netz an der Fassade war am Freitag noch nicht angebracht. Betroffen von dieser Maßnahme sei nur der Gebäudeteil zur Rheingasse hin, erklärte Lorenzen. Dort befinden sich der Liefereingang und der Zugang zur Werkstattbühne.

Der schlechte bauliche und technische Zustand des Opernhauses ist seit Jahren ein Thema. Das Fachbüro theapro hatte 2017 eine Instandsetzung bei laufendem Betrieb empfohlen und Kosten von rund 82 Millionen Euro prognostiziert. Doch die Entscheidung liegt auf Eis (siehe „Zukunft der Theatergebäude“).