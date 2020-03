Folge der Corona-Krise : Psychomotorik-Verein setzt das Angebot aus

Intensive Betreuung

Das Förderzentrum E. J. Kiphard wurde 1992 in Betrieb genommen, 1998 erweitert und 2017 komplett renoviert. Die inhaltliche Konzeption und die damit zusammenhängende Ausstattung der Räumlichkeiten folgt einem psychomotorischen Modell in Anlehnung an die Erkenntnisse von Prof. E. J. Kiphard. In den Räumen eines ehem­aligen Schwimm­bades ent­stand eine nach psy­chomo­torischen Gesichts­punkten gestal­tete Bewe­gungs- und Wahr­neh­mungs­land­schaft. Sie erlaubt eine inten­sivere Betreu­ung ent­wick­lungs­auf­fäl­liger oder behin­der­ter Kin­der. „Das zentrale Anliegen der Arbeit ist die Verknüpfung von Begegnung und Bewegung, von Nähe und Berührung“, definiert der Geschäftsführer des Fördervereins Psychomotorik, Hans Jürgen Beins.