Verkehr in Bonn : Warum wieder Stau am Endenicher Ei droht

Autofahrer, die aus der Innenstadt über die Endenicher Straße in Richtung Westen unterwegs sind, müssen sich tagsüber in Geduld üben. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat kurz vor dem Endenicher Ei eine Baustelle eingerichtet. Grund sind Bohrungen zur Kampfmittelsondierung.

Die beiden Fahrspuren der Endenicher Straße werden vor der Baustelle zu einer Spur zusammengeführt. Hinzu kommt, dass die Busse an der Stelle halten, so dass auch deswegen kaum ein Vorbeikommen ist. Die Baustelle ist laut Bernd Aulmann vom Landesbetrieb Straßen NRW täglich von 9 bis 15 Uhr bis Montag, 23. März, (nicht am Wochenende) in Betrieb, da Probebohrungen auch noch auf der gegenüberliegenden Seite des Verteilerkreises durchgeführt werden müssten.