650 Teilnehmende bei Firmtag in Bonn : „Was sagen Sie zum Missbrauchskandal, Herr Weihbischof?“

Beuel. 650 Teilnehmer sind zum Firmtag der katholischen Jugendagentur in Beuel gekommen. Sie stellten dabei viele und vor allem kritische Fragen an Weihbischof Ansgar Puff.

Mit Begeisterung für Gott und vielen Fragen im Gepäck kamen 650 Firmlinge am Samstag zum Kardinal-Frings-Gymnasium. Beim Firmtag sprachen die Jugendlichen aus den Regionen Bonn, Euskirchen, Rhein-Sieg und Altenkirchen mit Weihbischof Ansgar Puff und setzten sich in 20 Workshops mit ihrem Glauben auseinander.

So herrschte bei der Fragerunde zwischen den Jugendlichen und dem Geistlichen eine ehrliche Atmosphäre, wo jeder sagen durfte, was er denkt. Die Firmlinge stellten mutige Fragen wie: „Was sagen Sie zum Missbrauchskandal?“ oder „Warum sind Männer und Frauen vor der Kirche nicht gleich?“ Der Weihbischof beantwortete alle Fragen, gestand aber auch Fehler der Kirche ein. Auch Laura Dietrich aus Sankt Augustin wollte einiges wissen. Die junge Frau saß mit ihren Freunden in der ersten Reihe. „Man hat nicht jeden Tag die Gelegenheit, seine Fragen an den Weihbischof zu stellen. Es geht mir auch darum, ob Frauen in der Kirche mehr Verantwortung übernehmen können“, meinte sie.