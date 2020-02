„Bikini-Beach“ in Bonn : Strandbar in Oberkassel soll bis Mitte März geräumt sein

Oberkassel Der neue Pächter der Strandbar möchte, dass das Gelände für seinen „Bikini-Beach“ bis Mitte März geräumt ist. Der scheidende Pächter weiß aber nichts davon. Der Bürger Bund will im Zweifel das Gelände räumen lassen.

Besichtigungstermin geplatzt

„Die Räumung wird rechtlich schwierig sein“, denkt Klemp, da er von keinem Stichtag wisse. Sein Pachtvertrag sei vergangenen Oktober ausgelaufen. Vereinbart sei dann gewesen, dass er bei einer verspäteten Rückgabe monatlich die volle Pacht weiterzahle. Das habe er getan, und „das ist auch völlig in Ordnung gewesen“, so der Unternehmer. Schmitts Vorwurf, er sei von der Verwaltung „unverhältnismäßig protegiert“ worden, lässt der Gastronom auch nicht gelten. Das sehe man am Ende ja daran, dass er in Oberkassel nicht mehr weitermachen dürfe. Er wäre aber gern dortgeblieben, so der 36-Jährige, der auch die alte Hausbar in der Oper betreibt und für die Pausenbewirtung in Oper und Schauspielhaus verantwortlich ist. Menschlich sei er enttäuscht.

Pachtvertrag befinde sich in Prüfung

Grunewald sagte zuletzt, dass er ein freies Grundstück haben wolle und wegen eines neuen Konzepts kein Interesse an der alten Ausstattung habe. Er äußerte sich noch einmal am Freitag: „Der Pachtvertrag befindet sich gerade in der Prüfung. Um hier keine Zeit zu verlieren, haben wir selbstverständlich mit den Vorarbeiten begonnen, sodass wir hier hinsichtlich des Eröffnungstermines keine Zeit verlieren.“ Gemeint ist Rhein in Flammen am 2. Mai. Grünewald plant Loungeflair, Boulebahn und einen überdachten, beheizbaren Bereich. Die Konzession gilt bis 2023, also so lange, bis die Baustelle für die Linie S 13 an der Karl-Duwe-Straße eingerichtet wird. Damit entfällt dann die Zufahrt zum „Bikini Beach“.