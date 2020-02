Rathaussturm und Zoch : Der Livestream von Weiberfastnacht in Beuel zum Nachschauen

In Bonn-Beuel ist an Weiberfastnacht traditionell gefeiert worden. Der Zoch zog durch den Stadtteil, und die Wäscherprinzessin erstürmte mit ihren Begleiterinnen das Rathaus. Wir waren auf kamelle.de live dabei. Hier gibt es den Livestream zum Nachschauen.

In einem Korb schwebte die Wäscherprinzessin über die Köpfe aller hinweg auf den Rathausbalkon und ergatterte den Schlüssel. Der traditionelle Rathaussturm in Beuel stand ganz im Zeichen des Beethovenjahres. Zuvor war bereits der Weiberfastnachtszug durch Beuel gezogen.

Auch vom großen Zoch an Rosenmontag in Bonn werden wir natürlich wieder live übertragen. Um 12.15 Uhr geht es los. Alle Infos zu Rosenmontag in Bonn haben wir hier noch mal zusammengefasst. In einem Interview erklärt Zugleiter Axel Wolf die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen, die vor dem Zoch getroffen werden müssen.