Polizeieinsatz am Brückenforum : Chaos beim Einlass zu Bonner Karnevalsparty

Polizeieinsatz am Brückenforum

Am Brückenforum in Beuel musste die Polizei den Einlass regeln. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Beuel Chaotische Zustände am Brückenforum: Beim Einlass zu einer Karnevalsparty an Rosenmontag kam es zu Drängeleien. Zwei Personen sackten mit Kreislaufproblemen zusammen. Die Veranstalter müssen laut Polizei mit Konsequenzen rechnen.

Für rund 400 Jecke war die Partystimmung nach dem Rosenmontagszug schlagartig vorbei. Stundenlanges Anstehen in eisiger Kälte sowie massive Drängeleien vor Absperrungen sorgten für viel Unmut vor dem Beueler Brückenforum und ließen sogar zwei Besucher mit Kreislaufproblemen zusammensacken.

Im Saal des Forums sollte am frühen Abend eine zünftige Karnevalsparty steigen. Doch dazu musste man erst einmal hineinkommen. Und das war offenbar ein großes Problem, da der Zugang durch Gitter verkleinert war. Nachdem durch die massive Drängelei zwei Besucher kollabiert waren, wurde die Polizei alarmiert. Sie bestätigte auf GA-Anfrage, dass der Veranstalter offenbar nicht in der Lage war, einen geregelten Einlass zu gewähren. Zudem sei das Sicherheitspersonal mit der Situation überfordert gewesen. „Wir haben dann die Absperrgitter auseinandergezogen und so dafür gesorgt, dass es einen breiteren Zugang gab“, erklärte Polizeisprecher Michael Beyer.