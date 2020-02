Nach mehr als 20 Jahren : Dorfplatz in Schwarzrheindorf ist fertig

Schwarzrheindorf Mehr als 20 Jahre hat die Fertigstellung der neuen Dorfmitte in Schwarzrheindorf gedauert - aus verschiedenen Gründen. Die gesamten Baukosten liegen bei rund 415.000 Euro.

Bei einem Ortstermin stellte Peter Esch, Leiter des Bonner Tiefbauamts, Beuels Bezirksbürgermeister Guido Déus den neuen Dorfplatz vor. Pflastersteine, Sand und Gehwegplatten lagen noch in einer Ecke an der Werdstraße, weil die Baustelle noch nicht offiziell von der Stadt abgenommen wurde.

Gefragt, warum die Umsetzung des Bürgerwunsches so lange gedauert hat, antwortete Déus: „Das hat viele Gründe, an die ich mich im Einzelnen gar nicht mehr alle erinnern kann. Ich will auch nicht mehr in die Vergangenheit blicken, sondern freue mich, dass der Umbau jetzt fertig ist.“