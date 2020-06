Sprechstunde des Generationennetzwerks : Friesdorfer wollen Treffpunkt für Jugendliche

Friesdorf Bei der Herzenssprechstunde des Generationennetzwerks in Friesdorf geht es darum, ob das Spielhaus Am Weckhasen um eine Sparte für Jugendliche erweitert wird. Zudem sorgen sich die Bürger um den fast ausgetrockneten Petersweiher.

Auch wenn Corona die Möglichkeiten realer Treffen des Generationennetzwerks zu den Herzenssprechstunden in Bad Godesberg verhindert, sollen die Anliegen der Bürger nicht ungehört bleiben. Dieses Mal hatten auf Initiative von Anni Merzbach die Friesdorfer Bürger ihre Anliegen per Telefon und E-Mail eingebracht. Moderatorin Ebba Hagenberg-Miliu kümmerte sich anschließend um Antworten der passenden Ansprechpartner.

Anderen Friesdorfern lag die Jugendarbeit am Herzen. Sie wünschten sich einen betreuten Treffpunkt für den Nachwuchs in der Altersgruppe der Teenager. Weil es Am Weckhasen bereits einen Platz für Kinder gibt, schlug ein Bürger die Einrichtung eines Treffpunkts am dortigen Spielehaus vor. Bezirksbürgermeister Christoph Jansen (CDU) nahm den Vorschlag positiv auf. „Ich könnte mir vorstellen, zunächst das One World Mobil, welches die sogenannte aufsuchende Jugendarbeit anbietet, das Spielhaus anfahren zu lassen.“