Bauprojekt für 500.000 Euro : Ließemer Straße in Oberbachem ist saniert

Wachtberg-Oberbachem Die Kosten für die Sanierung der Ließemer Straße in Oberbachem lagen bei 500.000 Euro. 70 Prozent davon übernimmt das Land. Als Teil der Maßnahme sind neue Geh- und Radwege am Ortseingang Oberbachem angelegt worden.

Das Thema Verkehrsberuhigung auf der Ließemer Straße in Oberbachemer war lange ein Dauerbrenner: „Die Beschwerden wurden immer wieder in der Ortsvertretung diskutiert“, erinnert sich Alfred Kluth, Vorsitzender der Ortsvertretung. Viele Oberbachemer finden, dass Autofahrer an der Stelle zu schnell fahren. Das könnte sich nun bessern: Die Gemeinde hat die Sanierung der Straße beendet. Ein Bestandteil der Maßnahme: Auf speziellen Wunsch von Kluth wurde eine Aufpflasterung der Straße am Ortseingang, also ein Hubbel, in den Ausbau integriert. Der soll Autofahrer dazu zwingen, langsam zu fahren. „Die Aufpflasterung ist sechs Zentimeter höher als das Straßenniveau“, bringt es Fachbereichsleiter Christian Pohl auf den Punkt. Pohl, Beigeordneter Swen Christian und Bürgermeisterin Renate Offergeld hatten am Freitag zu einem Ortstermin eingeladen.