Keine Einnahmen in Corona-Zeiten : Godesberger Künstler bangen um die Zukunft

Notruf des Deutschen Musikrats

Man sei der Bundesregierung für ihr nachdrückliches Engagement zur Linderung der Corona-Krisenfolgen dankbar, schrieb der Musikrat am 27. Mai in einem öffentlichen Brief an die Kanzlerin. Man fordern jedoch gemeinsam mit den Dachverbänden der Musikwirtschaft und Verwertungsgesellschaften über das bisher Geleistete hinaus eine für die Branche geeignete Soforthilfe sowie ein Konjunkturprogramm, das das Überleben der heterogenen Infrastruktur sichert.

Gerade die Musikschaffenden leisteten Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag zu einer der zentralen Herausforderungen gesellschaftlichen Zusammenhalts: Ängste in Neugierde zu verwandeln. Für die viertstärkste Volkswirtschaft der Welt erhoffe man sich also in der aktuellen Krise und auch in Zukunft eine klare Prioritätensetzung für kulturelle Vielfalt.