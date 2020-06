Kein Festprogramm wegen Corona : Sankt-Adelheid-Gymnasium in Pützchen wird 100 Jahre alt

Pützchen Mädchen zu starken Frauen erziehen: Das ist ein wichtiges Anliegen für das Sankt-Adelheid-Gymnasium in Pützchen, das in diesen Tagen 100 Jahre alt wird. Die Corona-Krise wirkt sich auf das geplante Jubiläumsprogramm aus.

1920 durch den Sacré-Coeur-Orden gegründet worden und seit 1985 in Trägerschaft des Erzbistums Köln, präsentiert sich das SAG heute als moderne und werteorientierte Schule mitten in Pützchen. Als die Ordensschwestern am 15. September 1920 eine höhere Mädchenschule in Form eines Internates in der heutigen Marienburg und dem früheren Karmel-Kloster (neben der Pützchener Pfarrkirche) eröffnet hatten, war die gymnasiale Mädchenbildung noch keineswegs selbstverständlich. Der Zulauf zu dem neu eröffneten Pensionat in Pützchen war schon in den Anfangsjahren groß. So reichten die diversen Gebäude auf dem Klostergelände schon bald nicht mehr aus. Der heutige Altbau wurde 1925 als Erweiterungsbau eingeweiht.