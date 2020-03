Neue Brücke von Erpel nach Remagen : Bürger sollen sich zur neuen Brücke in Remagen äußern

Bürger sollen sich zur neuen Brücke in Remagen äußern

An dieser Stelle sollen in Zukunft wieder Fußgänger und Radfahrer den Rhein überqueren können. . Foto: Frank Homann

Erpel In Remagen ist eine neue Brücke für Radfahrer und Fußgänger im Gespräch. Die Bürger von Erpel, Unkel und Remagen sollen online die Chancen einschätzen und ihre Wünsche mitteilen.

Derzeit erinnern nur noch zwei Türme am Rheinufer in Erpel daran, dass hier einmal eine Brücke über den Rhein geführt hat. Die Ludendorff-Brücke wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört und kam durch den Film „Die Brücke von Remagen“ zu überregionaler Bekanntheit.