Fahndung nach Angriff in Köln : Männer sollen zwei Personen niedergeschlagen haben

Fahndung nach Angriff in Köln

Köln Im Februar sollen drei bislang unbekannte Männer zwei Personen in Köln niedergeschlagen und verletzt haben. Nun sucht die Polizei mithilfe von Bildern nach den Verdächtigen.

In der Nacht zum 23. Februar wurde ein 37-jähriger Kölner von drei bislang unbekannten Tätern niedergeschlagen und „erheblich verletzt“. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Verdächtigen.

Wie die Beamten an diesem Mittwoch mitteilte, sollen der Kölner, eine 38-jährige Zeugin und ein 33-jähriger Begleiter mit weiteren Freunden gegen 2.20 Uhr aus dem der Festhalle Gürzenich in Köln gekommen sein. Dort hat es eine Karnevalsfeier gegeben. Vor Verlassen des Gebäudes hatte es einen Streit an der Garderobe gegeben, weil nicht mehr alle Jacken der Gruppe da gewesen seien.