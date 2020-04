Haltestelle „Klettenbergpark“ : Fußgänger fällt in Köln gegen einfahrende Straßenbahn

Ein 65-jähriger Fußgänger fiel am Dienstagvormittag an der Haltestelle „Klettenbergpark“ in Köln gegen eine einfahrende Stadtbahn (Symbolbild). Foto: picture alliance / Oliver Berg/d/KVB

Köln Ein 65-jähriger Mann ist am Dienstagvormittag an der Haltestelle „Klettenbergpark“ in Köln gegen eine einfahrende Stadtbahn gefallen. Der Fuß des Kölners geriet dabei zwischen Bahnsteig und Bahn.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Ein 65-jähriger Kölner ist am Dienstagvormittag an der Haltestelle „Klettenbergpark“ gegen eine einfahrende Stadtbahn gefallen und hat sich dabei verletzt. Wie die Polizei Köln mitteilte, wartete der Fußgänger gegen 11.30 Uhr am Bahnsteig auf die in Richtung stadteinwärts fahrende Linie 18.