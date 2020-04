Zusammenstöße : Zwei Motorradfahrer sterben bei Unfällen im Raum Köln

Am Samstag kam es zu einem schweren Unfall in Köln-Gremberghoven. Foto: Ulrich Felsmann

Köln Am Samstag kam es zu zwei schweren Unfällen im Raum Köln. Zwei Motorradfahrer stießen mit Autos zusammen. Dabei kamen die Motorradfahrer ums Leben.

Am Samstag kam es gegen 18 Uhr zu einem schweren Unfall in Köln-Gremberghoven. An der Bushaltestelle in der Unterführung der S-Bahn-Haltestelle Frankfurter Straße wollte eine Familien nach ersten Angaben mit einem Handwerkstransporter wenden.