Neue Episode zum Mordfall Claudia Ruf : Crime-Podcast „Akte Rheinland“ kommt vorerst wöchentlich

Bonn Wegen der aktuellen Ereignisse rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wird der neue Crime-Podcast des General-Anzeigers, „Akte Rheinland“ vorerst wöchentlich veröffentlicht. Deshalb gibt es an diesem Donnerstag bereits die neue Episode.

Denn die elfjährige Claudia Ruf verschwand am 11. Mai 1996, wurde zwei Tage später vergewaltigt, erdrosselt oder erwürgt und danach auf einem Feldweg in Euskirchen-Oberwichterich abgelegt und angezündet. Bis heute wurde ihr Mörder nicht aufgespürt.

Das erklärt Robert Scholten im Podcast „Akte Rheinland“. Außerdem stellt er dar, wie die Polizei Tausende von Hinweise katalogisieren und die vielversprechenden herausfiltern kann. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erfahren, was es mit dem sogenannten Aktenbock auf sich hat und was unter dem „virtuellen Briefkasten“ zu verstehen ist, den die Ermittler bei der Suche nach dem Mörder Claudia Rufs erstmals benutzten. Scholten berichtet von der früheren Arbeit in dem bis heute ungelösten Fall – von den Ermittlungen, den Erkenntnissen und Enttäuschungen. Und darüber, warum die Polizei heute davon ausgeht, dass der Täter aus dem Nahbereich des Mädchens kam und nicht der Fremde von außerhalb war.

Auch Claudia Rufs Vater hat sich in einer Videobotschaft zu Wort gemeldet, als die Ermittlungen wieder aufgenommen wurde. Er spricht davon, dass er selbst behütet in Hemmerden aufwuchs, dort später ein Haus baute und seine eigene Familie gründete. „Ich dachte, dass auch meine Kinder in diesem Dorf behütet aufwachsen könnten“, sagt Friedhelm Ruf, „das war leider nicht so.“ Nun bestünde die große Chance, dass das Schicksal seiner Tochter Claudia aufgeklärt werden könnte. „Bitte helfen Sie der Polizei. Bitte helfen Sie mir“, sagt er und appelliert dann indirekt an den Mörder: „Er muss sich endlich erklären. Er hat sich lange genug hinter uns allen verstecken können.“