Glyphosat-Prozesse : Ende mit Schrecken bei Bayer in Sicht

Ende mit Schrecken bei Bayer in Sicht

Leverkusen In Leverkusen keimt Hoffnung auf: Kann sich der Konzern durch Zahlung von zehn Milliarden Dollar mit den Klägern in den Glyphosat-Prozessen einigen?

In Leverkusen keimt Hoffnung auf: Bayer könnte den Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat endlich beilegen, wenn auch für satte zehn Milliarden Dollar beilegen. Kläger-Anwälte diskutieren mit dem Konzern über entsprechende Vereinbarungen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. In einigen Diskussionen hätten Bayer-Anwälte gesagt, man werde acht Milliarden für die Lösung der aktuellen Fälle beiseite legen und zwei Milliarden für künftige Klagen reservieren. Die Bayer-Aktie sprang zeitweise um vier Prozent auf fast 77 Euro hoch. Seit der Übernahme des US-Konzerns Monsant o, zu dessen Kassenschlagern der Unkrautvernichter gehört, war die Bayer-Aktie zeitweise um 40 Prozent auf 52 Euro gefallen.

„Eine Einigung im Rechtsstreit wäre ein Befreiungsschlag für Bayer und verringert die Unsicherheit in den USA enorm“, sagt Ingo Speich, Manager des einflussreichen Deka-Fonds, unserer Redaktion. Bayer gehe das Thema seit der Hauptversammlung aktiv an, was den Kapitalmarkt freue. Eine Einigung von unter zehn Milliarden Dollar würde sicher von den Anlegern begrüßt, sagt auch Markus Manns, Fondsmanager bei Union Investment, einem Großaktionär von Bayer. „Dann könnte sich Bayer wieder auf das Tagesgeschäft konzentrieren.“ Wichtiger als eine schnelle Einigung sei aber eine gute Einigung, betonte Manns.