Vieles geschieht in rechtlicher Grauzone : Keine Kontrolle von Minderjährigen bei Online-Glücksspielen

München Glücksspiel im Internet ist hierzulande eine heikle und verwirrende Angelegenheit. Bei Tests haben Verbraucherschützer entdeckt, dass das Alter der Glücksspieler nicht geprüft wird. Dabei wären wirksame Kontrollen leicht möglich. Was steckt dahinter?

Casinospiele im Internet sind in allen Bundesländern verboten – außer in Schleswig-Holstein, das dafür im Alleingang Lizenzen vergeben hat. Wer sich aus welchem Bundesland anmeldet, wird aber nicht überprüft, sagen Verbraucherschützer. Das Internet kennt keine Grenzen. Online-Sportwetten wiederum sind derzeit rechtlich geduldet. Um Wirrwarr und Unsicherheiten zu beenden, ist eine Neufassung des Glücksspielstaatsvertrags in Arbeit, über die alle 16 Bundesländer noch in diesem Jahr entscheiden wollen. Hinter den Kulissen wird heftig gestritten, hört man. Konsens ist aber, dass Minderjährige online keinen Zutritt zu Glücksspielen haben dürfen. Das gilt heute schon. Möglich ist es trotzdem.