Planmäßige Andockung an die ISS : Zwei US-Astronauten an Internationaler Raumstation angekommen

Start der SpaceX «Falcon 9»-Rakete, die die NASA-Astronauten Hurley und Behnken in der Besatzungskapsel der Dragon am Sonntag erfolgreich zur internationalen Raumstation ISS transportierte. Foto: dpa/Bill Ingalls

Cape Canaveral (USA/Florida) Erfolgreiche Andockung an die Raumstation ISS: Nach rund 20 Stunden Flug mit der „Crew Dragon“-Raumkapsel sind zwei US-Astronauten an der ISS angekommen.

Die Kapsel mit den Raumfahrern Robert Behnken und Douglas Hurley an Bord dockte am Sonntag an der ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa und das private Raumfahrtunternehmen SpaceX mitteilten.