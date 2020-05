Unfall in Velbert : Vater überrollt dreijährige Tochter mit Auto

Unfall in Velbert

Ein Vater hat in Velbert beim Zurücksetzen seines Autos sein dreijähriges Kind überrollt. Das Mädchen starb, wie die Kreispolizei Mettmann am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen wollten die Eltern am Dienstagnachmittag mit ihrer Tochter einen Park besuchen.