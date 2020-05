Insgesamt 32 Tatverdächtige : Weitere Anklage im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach

Ein weiterer Verdächtiger im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist angeklagt worden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Ein Mann aus Bergisch Gladbach ist angeklagt worden, mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Der Fall gehört zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach.



Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist eine weitere Anklage erhoben worden. Sie richte sich gegen einen Mann aus Bergisch Gladbach, sagte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Köln. Ihm werde sexueller Missbrauch von Kindern in mehreren Fällen zur Last gelegt. Der Angeschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Es offenbare sich hier ein „Abgrund“, der verstöre, sagte Bremer.

Insgesamt gibt es in dem Komplex bisher 32 identifizierte Tatverdächtige in Nordrhein-Westfalen. In ganz Deutschland seien es 72 identifizierte Tatverdächtige, sagte der Kölner Polizeipräsident Uwe Jacob. Zudem gebe es 44 identifizierte Opfer im Alter von drei Monaten bis 14 Jahren.

Am Dienstag war das erste Urteil im bundesweiten Kindesmissbrauchsfall Bergisch Gladbach gefallen: Ein 27-Jähriger Soldat wurde in Moers zu zehn Jahren Haft verurteilt und in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen.

(dpa)