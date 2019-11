Tod von Frau durch Knollenblätterpilz : Pilzvergiftung erst nach Stunden spürbar

Kaarst Sieben Menschen in Kaarst und Rommerskirchen waren nach dem Verzehr eines giftigen Knollenblätterpilzes erkrankt, eine 28-Jährige ist gestorben. Experten empfehlen, bei entsprechenden Symptomen sofort zu reagieren und etwa die Giftnotrufzentrale in Bonn zu informieren.

Nach dem Tod einer 28-Jährigen aus Kaarst, die einen hochgiftigen Knollenblätterpilz mit einem Champignon verwechselt hatte, ist von der Polizei des Rhein-Kreises Neuss ein Todesermittlungsverfahren mit Obduktion und toxikologischer Untersuchung eingeleitet worden. Zwischen den beiden russischstämmigen Familien aus dem Kreis, die am vergangenen Donnerstag den giftigen Knollenblätterpilz gegessen und mit schweren Vergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden sind, gibt es aber offenbar keine Verbindung.

Die Kaarster Familie hatte den hochgiftigen Pilz in ihrem lokalen Umfeld gesammelt, die fünfköpfige Familie aus Rommerskirchen in einem Wäldchen im Ortsteil Evinghoven. Die beiden zwölf und vier Jahre alten Kinder der Familie wurden am Donnerstag in die Uniklinik Köln gebracht, die Eltern wurden zunächst ins Kreiskrankenhaus Dormagen-Hackenbroich eingeliefert und später auf die Unikliniken in Düsseldorf und Köln verteilt. Die drei Betroffenen aus Kaarst wurden in die Uniklinik nach Aachen transportiert, für die 28 Jahre alte Tochter kam jedoch jede Hilfe zu spät.