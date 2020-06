Mutmaßlicher Kita-Mord in Viersen : Minister stellt sich hinter Staatsanwaltschaft Kleve

Düsseldorf NRW-Justizminister Peter Biesenbach nimmt die Staatsanwaltschaft Kleve im Fall des mutmaßlichen Kita-Mordes von Viersen in Schutz. „Fehler im Einzelfall“ ließen sich nie gänzlich ausschließen.

Im Fall der mutmaßlichen Ermordung eines dreijährigen Kita-Kindes durch eine Erzieherin in Viersen hat NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) die Staatsanwaltschaft Kleve in Schutz genommen. Die Staatsanwaltschaft hatte bei älteren Ermittlungen gegen die Erzieherin wegen Vortäuschens einer Straftat Erkenntnisse zu ihrer psychischen Verfassung nicht wie vorgeschrieben an das Landesjugendamt weitergeleitet.

Die rund 2000 Staatsanwälte in NRW bearbeiteten rund 1,2 Millionen Vorgänge pro Jahr, sagte Biesenbach am Mittwoch in einer Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags in Düsseldorf. Fehler im Einzelfall ließen sich nie gänzlich ausschließen, „auch wenn die Folgen grausam sind“.