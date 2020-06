Keine erhöhte Sterblichkeit auf Jahresbasis erwartet : Kam der Corona-Lockdown in Deutschland zu früh?

Professor Hendrik Streeck, Direktor des Institut für Virologie an der Uniklinik in Bonn, steht in einem Labor seines Institutes. Foto: dpa/Federico Gambarini

Osnabrück Aus Sicht des Bonner Virologen Hendrik Streeck könnten die weitreichenden Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland „verfrüht“ gewesen sein. Streeck rechnet nicht mit einer Übersterblichkeit durch Corona hierzulande.

Der Virologe Hendrik Streeck hat den Corona -Lockdown mit seinen gravierenden Folgen in Deutschland in Frage gestellt. Nach dem frühen Verbot von Großveranstaltungen seien die Infektionszahlen bereits gesunken, sagte der Direktor des Instituts für Virologie der Universitätsklinik Bonn der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Mittwoch. "Die weiteren Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen hätte ich dann vom tatsächlichen Verlauf abhängig gemacht - auch um zu sehen, wie die einzelnen Beschränkungen wirken und ob zusätzliche Schritte wirklich nötig sind."

Stattdessen sei Deutschland "zu schnell in den Lockdown gegangen", weil neben der Sorge um die Kapazität der Krankenhäuser "ein gewisser Druck in der Öffentlichkeit" bestanden habe, kritisierte Streeck. Werde es entgegen seiner Erwartung wieder einen großen Corona-Ausbruch geben , "wird man sich sicherlich hüten, wieder derart starke Maßnahmen zu ergreifen", zeigte er sich überzeugt.

"Ich glaube auch weiterhin nicht, dass wir am Ende des Jahres in Deutschland mehr Todesfälle als in anderen Jahren gehabt haben werden", sagte Streeck. Er verwies dazu auf das Durchschnittsalter der Pandemietoten von 81 Jahren, das eher "oberhalb der durchschnittlichen Lebenserwartung" liege. Mancher, den Covid-19 in Deutschland verschone, sterbe stattdessen "an einem anderen Virus oder Bakterium".