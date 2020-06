Tabletten stammten aus Darknet : 13-Jähriger nach Konsum von Ecstasy gestorben

Münsingen Nach dem Konsum von Ecstasy ist ein 13-jähriger Junge in Baden-Württemberg an einer Vergiftung gestorben. Die verunreinigten Drogen stammen Ermittlungen zufolge aus dem sogenannten Darknet.

In Baden-Württemberg ist ein 13-Jähriger mutmaßlich nach dem Konsum einer im Darknet erworbenen Ecstasy-Tablette gestorben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, starb der Junge aus Münsingen in der Nacht zu Montag in einer Tübinger Klinik. Den Ermittlungen zufolge hatte er die Pille offenbar von einem 15-Jährigen bekommen, der diese im sogenannten Darknet gekauft haben soll.