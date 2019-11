Karnevalshit auf Japanisch : Chor aus Japan singt „Stääne“ von Klüngelköpp

Japan Ein Chor aus Japan hat den kölschen Karnevalshit „Stääne“ als japanische Version zum Besten gegeben. Im kommenden Jahr sollen die Jecken mit Klüngelköpp im Kölner Dom singen.

Musik, die um die Welt geht: In Japan hat ein Chor das Karnevalslied „Stääne“ der Klüngelköpp auf japanisch gesungen. In einem Youtube-Video des Chors ist zu sehen, dass die japanischen Jecken erst einen Teil des Liedes auf Deutsch zum Besten geben und dann in ihre Sprache wechseln.