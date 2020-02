Kölsche Sängerin : Karnevalslegende Marie-Luise Nikuta gestorben

Marie-Luise Nikuta bei einem Auftritt im Jahr 2019. Die Sängerin starb am Dienstag im Alter von 81 Jahren. Foto: Axel Vogel

Köln Die Kölsche Sängerin Marie-Luise Nikuta ist tot. Nikuta war bekannt für ihre Mottolieder und eine Legende im Kölner Karneval. Auch für die Session 2019/2020 hatte sie einen Song komponiert.

Marie-Luise Nikuta ist am Dienstagnachmittag im Alter von 81 Jahren gestorben. Das bestätigte das Festkomitee Kölner Karneval auf GA-Anfrage. Nikuta war unter anderem dafür bekannt, in fast jedem Jahr ein Mottolied für den Kölner Karneval zu komponieren. In der diesjährigen Session hatte sie gemeinsam mit De Schlofmütze den Titel „Et Hätz schleiht em Veedel“ beigesteuert.