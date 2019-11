Debatte über Kompetenzen von Notfallsanitätern : "Krankenwagenbelademeister" geht mit Gesangsvideo viral

Bonn Der selbst ernannte "Krankenwagenbelademeister" Felix Haehne geht derzeit mit einem Gesangsvideo viral: Dort prangert er an, dass er als Notfallsanitäter oft nur eingeschränkt helfen kann, weil er auf einen Notarzt warten muss.

"Ich würde gern das anwenden, was ich in meiner dreijährigen Ausbildung gelernt habe. Bevor der Notarzt nicht da ist, darf ich dem Patienten aber noch nicht einmal Schmerzmittel verabreichen", erklärte er im Spiegel. Dementsprechend bezeichnet er sich in seinem Lied ironisch als „Krankenwagenbelademeister“.