Regelung in Yamato : Stadt in Japan führt Handy-Verbot für Fußgänger ein

Stadt in Japan führt Handy-Verbot für Fußgänger ein

Regelung in Yamato

Viele Menschen laufen mit dem Smartphone in der Hand durch die Städte. Das japanische Yamato will nun dagegen vorgehen. Foto: picture alliance / dpa/Franziska Kraufmann

Tokio Wer mit dem Handy vor dem Gesicht durch die Straßen läuft, kann gefährlich leben. Die japanische Stadt Yamato will nun auf das erhöhte Unfallrisiko aufmerksam machen - und hat ein entsprechendes Gesetz vorgelegt.

Mit dem Smartphone vor dem Gesicht keinen Blick mehr für den Straßenverkehr - dieses riskante Verhalten will eine Stadt in Japan jetzt verbieten. Die Stadtverwaltung von Yamato nahe der Hauptstadt Tokio brachte am Montag ein Gesetz ins Stadtparlament ein, das es Fußgängern untersagt, im Straßenverkehr Smartphones zu benutzen.