Kurioser Fall aus Iserlohn : Mann bringt Diebesgut nach zehn Jahren zurück

Ein Teil der Beute des reumütigen Diebes, der am Donnerstag in Geschäften und bei der Polizei ablieferte.

Iserlohn Zehn Jahre nach dem Diebstahl hat ein Mann in Iserlohn einen gestohlenen Taschenrechner zurückgebracht. Bei der Polizei überraschte er dann mit weiteren Geständnissen und einer kuriosen Erklärung.

Da staunten die Mitarbeiter eines Geschäfts in Iserlohn nicht schlecht: Ein Mann stand am Donnerstag in ihrem Laden und gab ihnen einen Taschenrechner. Das Kuriose: Diesen hatte der 28-Jährige zehn Jahre zuvor dort gestohlen.