Warnstreik beim WDR : „Domian live“ fällt am Freitagabend aus

„Domian live“ fällt am Freitagabend aus

Köln Die für Freitagabend geplante zweite Ausgabe der neuen Domian-Talkshow muss wegen eines Warnstreiks beim WDR um einen Tag verschoben werden.

„Domian live“ werde stattdessen nun an diesem Samstag um 23.15 Uhr im WDR-Fernsehen gesendet, teilte Moderator Jürgen Domian am Freitag auf Facebook mit. Er bedaure die Verschiebung, sei aber froh, dass die Folge nicht gänzlich ausfallen müsse. Auf dem ursprünglich vorgesehenen Sendeplatz am Freitag um 23.30 Uhr werde stattdessen eine Aufzeichnung seines Bühnenprogramms „Domian redet“ gezeigt. Ein WDR-Sprecher bestätigte die Angaben.