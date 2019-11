Schwanz am Vorderkopf : „Einhorn-Welpe“ aus den USA sorgt für Aufsehen

Jackson/USA Der Hundwelpe Narwhal sorgt derzeit als „Einhorn-Welpe“ in den USA für Aufsehen, weil er einen Schwanz am Vorderkopf trägt. Obwohl ihn viele Menschen gerne adoptieren wollen, wird er im Tierheim bleiben.

Ein Hund in einem Tierheim in den USA sorgt als „Einhorn-Welpe“ für Aufsehen. Der knapp zehn Wochen alte Narwhal hat am Vorderkopf einen Fortsatz, der wie ein Schwanz, aber eben für einige auch wie ein Horn aussieht. Er war am Wochenende gerettet und an das Tierheim Mac's Mission in Jackson im US-Staat Missouri übergeben worden, das auf die Pflege von besonders pflegebedürftigen Tieren spezialisiert ist. Die Gründerin von Mac's Mission, Rochelle Steffen, sagte, Narwahl bemerke den zusätzlichen Schwanz nicht. Er sei ein glücklicher und gesunder Welpe.