Ausfall der Kurse : Stadt Bonn zahlt VHS-Aushilfen kein Geld mehr

Bonn. Die Stadt Bonn hat die Zahlungen an 15 Honorarkräfte der geschlossenen Volkshochschule eingestellt. Als Grund nennt die Stadt den Ausfall der Kurse. Die Mitarbeiter vermissen Solidarität.

Für Peter Brandes eine unschöne Osterbotschaft: Parallel zu seinem Zweitstudium arbeitet der 38-jährige Familienvater seit 2013 auf Abruf stundenweise für die VHS. „Wir kommen 14 oder 16 Uhr, wenn die regulär beschäftigten Mitarbeiter nach Hause gehen“, berichtet er. Brandes und seine Kollegen übernehmen bei Veranstaltungen die Kasse, betreuen Kursleiter, nehmen Anmeldungen entgegen – oft bis 22 Uhr oder länger. „Unser Entgelt ist nicht sonderlich hoch, aber für uns alle zum Überleben notwendig“, so Brandes. Er glaubt, es wäre „für die Stadt kein großer Einschnitt, sich gegenüber den Schwächsten ihrer Mitarbeiter solidarisch zu zeigen“. In einem Brief an Oberbürgermeister Ashok Sridharan, Stadtdirektor Fuchs und den Personalrat haben er und Kollegen eine andere Lösung gefordert.