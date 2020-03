Schlangen vor Discounter : Aldi-Aktion mit Desinfektionsmitteln lockt etliche Verbraucher

Kunden stehen am frühen Morgen kurz vor Öffnung vor einem Aldi-Markt in der Region Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Schlangen haben sich am Montagmorgen vor vielen Aldi-Filialen in Deutschland gebildet. Der Discounter verkauft Desinfektionsmittel. Die Verkaufsaktion soll aber nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.

Verbraucher in Deutschland haben am Montagmorgen eine Sonderaktion von Aldi genutzt, um Desinfektionsmittel zu kaufen. Die Verkaufsaktion des Discounters stehe nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Sie sei bereits vor Monaten geplant worden, sagte eine Sprecherin von Aldi-Süd der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben seit Jahren im März, wenn die Reisezeit beginnt, immer wieder ein Aktionssortiment mit Desinfektionsmittel“, betonte sie.

Eine Verkäuferin in Düsseldorf sagte mit Blick auf die angebotenen, vom Inhalt her eher kleinen Produkte: „Es ist nur Reisebedarf.“ Vor mehreren Aldi-Läden in Düsseldorf, Köln, München und Bremen hielt sich der Andrang in Grenzen.