Straße „war plötzlich zu Ende“ : Navi-Gerät lotst Mann mit Auto in Dortmunder Hafenbecken

Dortmund Ein 25-Jähriger hat in Dortmund ganz offensichtlich seinem Navigationsgerät zu sehr vertraut. Das nämlich soll ihn direkt in ein Hafenbecken des Dortmund-Ems-Kanal gelotst haben. Der Mann gab zu, Bier getrunken und Kokain genommen zu haben.

Übergroßes Vertrauen in sein Navigationsgerät hat einem Autofahrer in Dortmund ein unfreiwilliges Bad im Kanal beschert. Laut Polizei stürzte er am frühen Samstagmorgen mit seinem Wagen in ein Hafenbecken des Dortmund-Ems-Kanals, weil „plötzlich die Straße zu Ende“ gewesen sei.