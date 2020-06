Anti-Rassismus-Proteste in Bristol : Demonstranten werfen Statue von Sklavenhändler in Hafenbecken

Bristol Zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd protestieren Menschen weltweit gegen Rassismus. In Bristol warfen Demonstranten am Sonntag die Statue eines Sklavenhändlers ins Hafenbecken.

Die Polizei in der Stadt im Südwesten Englands kündigte Ermittlungen an. Der im 17. Jahrhundert in eine wohlhabende Händlerfamilie geborene Colston arbeitete für die Königlich-Afrikanische Gesellschaft, die jährlich rund 5000 Menschen versklavte. Später erwarb Colston sich durch Spenden an Schulen und Krankenhäuser den Ruf eines Philantrophen.