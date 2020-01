Skurrile Verwandtenliebe : 21-Jährige bewahrte Urne ihres Onkels im Schlafzimmer auf

Lüdenscheid Eine 21-jährige Lüdenscheiderin muss sich möglicherweise wegen Störung der Totenruhe vor Gericht verantworten. Zuvor war eine Urne auf dem Friedhof der nordrhein-westfälischen Stadt ausgegraben worden und verschwunden.

Eine auf einem Friedhof in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ausgegrabene Urne ist wieder aufgetaucht - im Schlafzimmer der Nichte des Verstorbenen. Der „Lieblingsonkel“ der jungen Frau war im Sommer gestorben und eingeäschert worden, berichtete die Polizei am Freitag.