„Ich bin ein Star“ : Das sind die zwölf Kandidaten für das RTL-Dschungelcamp

Köln Lange wurde gerätsel und gemutmaßt, jetzt stehen die Kandidaten für das RTL-Dschungelcamp 2020 fest. RTL hat die zwölf mehr und weniger prominenten Teilnehmer am Silvesterabend offiziell bekanntgegeben.

Der Sender RTL hat am Silvesterabend die zwölf Kandidaten für die neue Staffel seiner Dschungelcamp-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ bekanntgegeben. Darunter sind die Schauspielerin Sonja Kirchberger (55, „Die Venusfalle“) und Danni Büchner, die Witwe des 2018 gestorbenen TV-Auswanderers Jens Büchner, wie RTL am Dienstagabend mitteilte. Auch Ex-Profiboxer Sven Ottke, „GZSZ“-Schauspieler Raul Richter und der frühere Bundesverkehrsminister Günther Krause ziehen ins Dschungelcamp. Krause, der von 1991 bis 1993 Verkehrsminister war, sei der erste Politiker im Camp, erklärte RTL.

Aus der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ sind im Dschungel gleich zwei bekannte Gesichter dabei: Prince Damien und Toni Trips. Ebenfalls zu sehen: Claudia Norberg - die Ex von Schlagersänger Michael Wendler, „Temptation Island“-Teilnehmerin Anastasiya Avilova und Elena Miras - bekannt aus „Das Sommerhaus der Stars“ und „Love Island“. Auch der „Bachelor in Paradise“ Marco Cerullo und Markus Reinecke („Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“) sind bei der 14. Staffel dabei. Los geht es am 10. Januar.