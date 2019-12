Top Ten : Das sind die beliebtesten Vornamen 2019 in NRW

Das sind die beliebtesten Vornamen 2019 in NRW

Zahnbürsten und Zahnputzbecher mit den Vornamen der Kinder stehen in einer Kindertagesstätte auf einem Tisch. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ahrensburg/Düsseldorf Werdende Eltern kennen die Frage zur Genüge: „Habt ihr denn schon einen Namen?“ Eine neue Statistik zeigt, dass die Wahl dabei heute nicht mehr oft auf Jürgen, Bernd, Sabine oder Ute fällt. Im Trend sind andere Namen - auch in NRW.

Ein Baby, drei Buchstaben: Die Vornamen Mia und Ben stehen bei jungen Eltern in Nordrhein-Westfalen ganz hoch im Kurs. Das geht aus einer Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg hervor, der mehr als 170.000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland ausgewertet hat.

Die Beliebtheits-Top-Ten bei den Mädchen führte 2019 in NRW demnach Mia an. Der Name landete vor Emilia, Mila, Emma, Hannah/Hanna, Marie, Lina, Sophia/Sofia, Lea und Luisa/Louisa. NRW unterschied sich damit von der bundesweiten Top Ten - dort lag Emma ganz vorne.