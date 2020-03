Kein Spielbetrieb, kein Livesport : Coronakrise bringt auch TV-Sender in Schwierigkeiten

Köln Die Coronakrise stellt die Sportsender vor ein Problem. Was senden, wenn fast kein Live-Sport stattfindet?

Am Samstag um Punkt 15.30 Uhr griff Pay-TV-Sender Sky zur Konserve. Auf Bundesliga 1 HD, wo zu dieser Zeit sonst etwa anderthalb Millionen Fans in der Konferenz die Fußball-Bundesliga verfolgen, lief das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln - eine Wiederholung des "Geisterspiels" vom vergangenen Mittwoch. Viel trister hätte das Ersatzprogramm für den fehlenden Live-Sport kaum sein können.

Das Coronavirus stellt auch die TV-Welt vor große Probleme. In nahezu allen Sportarten steht der Spielbetrieb aufgrund der Krise derzeit still. Was also senden, wenn fast kein Live-Sport stattfindet? Und dürfen Kunden angesichts der ungewöhnlichen Umstände auf Entschädigungen hoffen?

Anders bedeutet in erster Linie alt und nicht live. Am Samstag hatte Sky gar keinen Live-Sport im Programm, sondern zeigte Wiederholungen und Zusammenfassungen. Die Sportschau-Sendung am Samstagabend stauchte die ARD kurzerhand auf 25 Minuten zusammen - am Sonntag (17.30 Uhr) wird die Sportschau-Sondersendung mit dem Titel: "Corona - Der Sport ist infiziert. Ein Sommer ohne EURO und Olympia?" ausgestrahlt. Das Aktuelle Sportstudio sollte im ZDF wie geplant am späten Samstagabend stattfinden. Auf Eurosport konnten Zuschauer Live-Snooker und die letzte Etappe der Fernfahrt Paris-Nizza verfolgen.