Gier regiert die Welt : Bundeskunsthalle zeigt Ausstellung über Kapitalismus

Mischung aus King Kong und Gulliver: 500 Parasiten machen sich an dem riesigen behaarten Monster in der Bundeskunsthalle zu schaffen, um „Rohstoffe“ zu gewinnen. „Give us, Dear“ ist eine beeindruckende Metapher für den Raubbau des Men­schen an der Natur von Mathias Böhler und Christian Orendt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wirr, aber kurzweilig: Bonner Bundeskunsthalle zeigt die faszinierende Ausstellung „Wir Kapitalisten. Von Anfang bis Turbo“. 250 Exponate kreisen das komplexe Thema ein.

Wie ein Warenlager von Amazon

Es gibt aber auch hochinteressante und hochkarätige Exponate in diesem extrem kargen und funktionalen Ausstellungsdisplay, das mit seinen orangen Metallregalen wie ein Warenlanger von Amazon anmutet. Was ja auch eine Aussage ist: Im Kapitalismus wird alles zur Ware, ist alles verfügbar, soweit die Kasse stimmt. Die Regaloptik hebt alle Hierarchien auf: Man findet dort eine kunstvolle Federzuguhr aus dem frühen 16. Jahrhundert und einen Achtfachen Escudo von Philipp V., der im 18 Jahrhundert Zahlungsmittel in Peru war, Angela Merkels Siemens-Handy aus dem Bonner Haus der Geschichte und eine Kreuzabnahme Christi (um 1540) aus dem Victoria & Albert Museum. Jedes Exponat ist mehr oder weniger zwingend mit dem Thema Kapitalismus verwoben.

Beispiel Merkels Mobiltelefon: Es steht gleichermaßen für den Einzug modernster Technologien in den Bundestag wie für deren Entzauberung. Bereits nach kurzer Zeit mutet das einst moderne Handy wie ein archaisches Fossil an. Objekte wie dieses werden nur selten unbrauchbar, „weil ihre stoffliche Substanz irreparabel ist, sondern weil Technologie oder Mode sie überholen – und manchmal auch, weil Hersteller bei der Fertigung einen baldigen Neukauf einkalkulieren, zum Beispiel durch eine Akkubatterie, die nicht separat austauschbar ist“, liest man im schlauen Begleitbuch. Dieses Exponat vereinigt also alle Ingredienzien, die zu einem kapitalistischen Prozess gehören. Es gibt viele weitere solcher Objekte, außerdem Kunstwerke von Andreas Gursky, Martin Parr, Olaf Nicolai, Klaus Staeck, Duane Hanson und anderen, die einzelne Themenfelder vertiefen.

Anfang des Kunstmarktes

Wobei wir beim Kunstmarkt wären, dem ein leider ultra knapp geratenes Kapitel gewidmet ist. Der Kunstmarkt ist, so erfahren wir, ein Kind des Frühkapitalismus mit enger Verbindung zur Kirche: Kanoniker der Liebfrauenkirche in Antwerpen sahen 1460 eine Einnahmequelle durch den Verkauf von Kunstwerken. In den folgenden Jahrhunderten, insbesondere dank der Prosperität der Bürger, wurde der Kunsthandel zum lukrativen Geschäft. Auch für Künstler. Rosa Bonheur etwa, eine heute nahezu unbekannte Künstlerin, verkaufte 1855 mit 33 Jahren ein fünf Meter breites Bild des Pariser Pferdemarktes für 40 000 Francs, konnte sich dafür ein kleines Schloss in Fontainebleu kaufen. In der Bundeskunsthalle hängt von ihr „Weidewechsel“, eine romantische Idylle mit Schafen. Ein Bild von einem Schafskopf erwarben hingegen Christa Sommerer und Laurent Mignonneau bei einer Auktion. Um den aktuellen Wert des Gemäldes zu beziffern, brachten sie einen Sensor und eine Kassenrolle an: Die Zeit des Betrachtens wird gemessen, ein gewisser Geldbetrag addiert. So wird das Bild immer teurer. Wie schön, wenn die Mechanismen des Kunstmarkts so simpel wären.