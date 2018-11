Josh Mayo dominiert in der Crunchtime

Bonn. Auf Josh Mayo konnten sich die Telekom Baskets Bonn verlassen: Der Spielmacher behielt in der spannenden Phase der Partie gegen s.Oliver Würzburg die Nerven. Nach einem verschlafenen ersten Viertel gewannen die Baskets 91:86.

Josh Mayo punktete nicht viel. Aber als es darauf ankam, war auf den Spielmacher der Telekom Baskets Bonn Verlass. Der Bonner Kapitän behielt in der Schlussphase einer Partie, die Bonn noch einmal unnötig spannend machte, an der Freiwurflinie die Nerven und verbuchte mit seinen Kollegen einen 91:86-Sieg gegen s.Oliver Würzburg perfekt.

Nach einem komplett verschlafenen ersten Viertel und einem 13:23-Rückstand arbeiteten sich die Baskets in die Partie. Spielten geduldig ihre Chancen heraus und drehten, auch dank einer starken Leistung der Spieler von der Bank noch vor der Halbzeit das Spiel. Die zweite Fünf war es auch, die die Bonner Trefferquote aus der Distanz wiederbelebte, was Würzburg nicht in der Lage war zu verhindern.

Auch die Starter hatten sich längst von der Intensität anstecken lassen und Bonn baute die Führung bis zum Ende des dritten Viertels auf eine zweistellige Differenz aus (62:51, 28.). Dann allerdings schlichen sich kleine Fehler ein. Ein Ballverlust hier, ein Offensivfoul da; Würzburg witterte seine Chance und blieb dran. Allerdings lief den Franken die Zeit davon. Eine Tatsache, die Bonn clever forcierte.

Telekom Baskets Bonn vs. s.Oliver Würzburg (91:86) Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Foto: Jörn Wolter

Als Perry Ellis per Dreier auf 84:85 verkürzte, waren nur noch 17 Sekunden auf der Uhr. Bonn war in der Lage, den Ball zum sicheren Freiwurfschützen Mayo zu bringen und der Baskets-Plan ging auf. Der Ex-Bonner Florian Koch hatte keine andere Chance als den wieselflinken Bonner Kapitän zu foulen und der gab sich an der Linie keine Blöße.