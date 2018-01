Hallenfußball

Erwartungsgemäß hat sich der FC Hennef 05 beim Rhenag-Cup in Siegburg durchgesetzt. Der Mittelrheinligist gewinnt die neunte Auflage. Für Ärger sorgten zwei andere Vereine.

Von Wolfgang Ley, 07.01.2018

Ein Favorit, der seiner Rolle vollauf gerecht wird; zwei sehr kurzfristige Absagen der Landesligisten SV Deutz 05 und SV Lohmar, die für Verärgerung sorgten; und ein A-Kreisligist, der erst durch die Qualifikation ins Hauptturnier gelangt und sich dann im „Konzert der Großen“ als Riesenüberraschung entpuppt: Die neunte Auflage des Seniorenturniers des FVM-Ligisten Siegburger SV 04 beim Rhenag-Hallenmasters bot den erhofften Klassefußball und brachte den erwarteten Gewinner.

Der Mittelrheinliga-Tabellenführer FC Hennef 05 – wenngleich mit einer ganz jungen Truppe angetreten – erwies sich als das Maß aller Dinge in der Halle des Anno-Gymnasiums, fegte die Gegner reihenweise vom Kunstrasen und ließ nie auch nur den geringsten Zweifel daran aufkommen, wer die Veranstaltung für sich entscheiden würde. Im Halbfinale schossen Sakae Iohara, Emil Gebelhoff und Lukas Brozeit das 3:0 gegen den überraschend starken, wenngleich in dieser Partie übermotivierten A-Ligisten TuS Buisdorf (mit dem Hennefer Ex-Coach Marco Bäumer), der sich erst am Vorabend qualifiziert hatte, heraus. Im Endspiel dann ließen die Rot-Weißen dem Landesliga-Vertreter TuS Mondorf, der mit seinem neuen Trainer Bastian Wittenius ebenfalls voll zu überzeugen wusste, beim 5:1 nicht den Hauch einer Chance. Für die Hennefer Treffer zeichneten Sakae Iohara (2), Johannes Jahn, Florian Diehl und Sven Brand verantwortlich, das Gegentor ging auf das Konto von Kerem Sahin.

In der Vorschlussrunde hatten die Mondorfer, die sich nur zum Auftakt ein 1:2 gegen Buisdorf leisteten (Tore für Buisdorf: Anas Elaisaouaali, Moritz Müller, für Mondorf: Tim Sterzenbach) den Liga-Rivalen FV Bad Honnef nach Treffern von Marcel Allegria, Sangar Aziz und Luis Brieger bei Gegentoren von Dominick Müller und Manuel Jäger mit 4:2 ausgeschaltet. Den Badestädtern blieb nach einer 4:5-Neunmeterniederlage gegen den TuS Buisdorf im „kleinen Finale“ schließlich der undankbare vierte Platz.

Bereits in der Vorrunde hatten sich die Hennefer von ihrer Schokoladenseite gezeigt und wahre Schützenfeste veranstaltet. Johannes Jahn (2), Sakae Iohara, Florian Diehl, Emil Gebelhoff, Lukas Brozeit und Sven Niklas trafen beim 7:1 gegen den Qualifikanten SSV Kaldauen (B-Klasse); Brozeit (2), Jahn, Niklas und Sven Brand sorgten für das 5:0 gegen die Zweitvertretung des Gastgebers Siegburger SV 04; Dennis Eck (3), Niklas und Brand trugen sich beim 5:1 gegen den Bezirksligisten FC Hertha Rheidt in die Schützenliste ein.

Dagegen musste das als Mitfavorit ins Rennen gegangene FVM-Liga-Team des Ausrichters schon nach der Vorrunde – ungeschlagen – die Koffer packen. Das Genick brach den Blau-Weißen nach einem 5:1 gegen den Bezirksligisten Wahlscheider SV (Tore: Zakaria Harrach 2, Stefan Ullmann, Julian Fälber, André Jung) ein überraschendes 1:1-Remis gegen den B-Liga-Qualifikanten TuS Birk. Fälber traf für den SSV 04, Daniel Löbbert für Birk. Das abschließende 3:3 gegen den FV Bad Honnef (Tore für den SSV 04: Jung, Fälber, Glody Sukami, für den HFV: Dominick Müller 2, Kevin Leisch) war zu wenig.

Gruppe A: SSV 04 - Wahlscheid 5:1, HFV - Birk 3:0, Birk - SSV 04 1:1, Wahlscheid - HFV 1:7, SSV 04 - HFV 3:3, Wahlscheid - Birk 5:3; Gruppe B: Hennef - Kaldauen 7:1, Rheidt - SSV 04 II 2:1, SSV 04 II - Hennef 0:5, Kaldauen - Rheidt 2:1, Hennef - Rheidt 5:1, Kaldauen - SSV 04 II 3:2; Gruppe C: SF Troisdorf 05 - Oberpleis 0:2, Mondorf - Buisdorf 1:2, Buisdorf - SF Troisdorf 05 2:3, Oberpleis - Mondorf 0:4, SF Troisdorf 05 - Mondorf 0:2, Oberpleis - Buisdorf 1:3.

Halbfinale: Hennef - Buisdorf 3:0, HFV - Mondorf 2:4.

Neunmeterschießen um Platz drei: Buisdorf - HFV 5:4.

Endspiel: Hennef - Mondorf 5:1.