Snowboarder und Ski-Artisten beim Big-Air-Weltcup

30.11.2017 Mönchengladbach. Auf einer 49 Meter hohen und 130 Tonnen schweren Stahlrampe in Mönchengladbach geht es für die deutschen Freestyle-Snowboarder am Samstag um die Qualifikation für die Winterspiele 2018. Beim Big-Air-Heimweltcup gehen drei deutsche Herren und zwei Damen an den Start, wie der Verband Snowboard Germany am Donnerstag mitteilte. Nadja Flemming und Silvia Mittermüller haben mit je einem Top-16-Platz bereits die halbe nationale Olympia-Norm erfüllt. "Vor allem Silvia ist ein Finaleinzug zuzutrauen", sagte Freestyle-Bundestrainer Michael Dammert.

Bereits am Freitag treten bei den Ski-Freestylern acht deutsche Männer sowie Kea Kühnel bei den Damen in der für sie nicht-olympischen Disziplin an. Weltklasse-Athletin Lisa Zimmermann wird nach ihrem Kreuzbandriss vom vergangenen Februar fehlen. Die 21 Jahre alte Slopestyle-Weltmeisterin von 2015, die im vergangenen Jahr in Mönchengladbach Dritte geworden war, bangt um ihre Teilnahme an den Winterspielen in Pyeongchang.

Mit einem großen Event mit Rahmenprogramm wollen Ski- und Snowboard-Freestyler ihre Sportarten bekannter machen. "Im Moment ist das ein ganz klares Zuschussgeschäft. Es ist eine Imagegeschichte und eine Investition in die Zukunft", sagte der Sportdirektor und Geschäftsführer von Snowboard Germany, Stefan Knirsch, über die Heim-Wettbewerbe. (dpa)