Schmadtke dementiert Kontakte zu Wolfsburg und Hamburg

20.02.2018 Wolfsburg/Hamburg. Der in Wolfsburg und Hamburg als zukünftiger Manager gehandelte Jörg Schmadtke hat Gespräche mit den Fußball-Bundesligisten dementiert. "Ich stehe aktuell mit keinem Verein in irgendeinen Kontakt", sagte der 53-Jährige am Dienstag dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Ich finde das auch nicht in Ordnung, da Wolfsburg und Hamburg schwierige Aufgaben vor der Brust haben. Ich will da nichts befeuern und nicht noch zusätzliche Unruhe reinbringen."

Der bis zum Oktober vergangenen Jahres in Köln tätige Schmadtke war zuletzt von einigen Medien mit dem VfL Wolfsburg und von anderen mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht worden. Ein neues Engagement könne er sich "grundsätzlich" vorstellen, sagte der ehemalige Torwart: "Ich fühle mich nicht ausgepumpt oder leer." (dpa)