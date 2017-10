15.10.2017 Köln. Der zwei Jahre alte Hengst Erasmus aus dem Gestüt Röttgen ist der neue Winterfavorit des deutschen Turfs. Im Preis des Winterfavoriten auf der Galopprennbahn in Köln deklassierten Erasmus und Jockey Adrie de Vries die Konkurrenz. In dem mit 155 000 Euro dotierten Rennen wurde Salve Del Rio unter Michael Cadeddu nach 1600 Metern Zweiter. Rang drei ging an den Favoriten Wild Max unter Eduardo Pedroza.