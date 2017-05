BVB-Legende "Hoppy" Kurrat wird 75

14.05.2017 Dortmund. Sein richtiger Vorname ist weitgehend unbekannt. BVB-Fans und andere Fußballfreunde nennen ihn einfach nur beim Spitznamen "Hoppy". Dieter Kurrat, der 1966 mit Borussia Dortmund Europapokalsieger wurde, ist eine Vereinslegende. An diesem Montag wird er 75 Jahre alt. Und der BVB richtet ihm zu Ehren einen kleinen Empfang aus.

Am 15. Mai 1942 in Dortmund geboren, wechselte Kurrat mit 15 Jahren vom Vorortclub FC Merkur zur Borussia. Der damalige Trainer Max Merkel entdeckte den kleinen Kämpfer, der seinen Rufnamen damals schon trug. Hopalong Cassidy war in den frühen 1950er Jahren ein bekannter Westernheld. "Ich habe seine Filme im Kino bewundert", erläuterte Kurrat einst im Interview der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ). "Keiner zog den Colt schneller als er. Weil ich das bei uns in der Straße auch so machte, nannten mich alle Hoppy."

1963 wurde Kurrat mit dem BVB deutscher Meister und war beim Start der Bundesliga dabei. 1965 folgte der DFB-Pokalsieg, und ein Jahr später der erste Europapokal-Coup eines deutschen Clubs. Auf alten Mannschaftsfotos fällt immer einer besonders auf - wegen seiner geringen Körpergröße: "Ich bin 1,62 Meter und bis heute der kleinste Spieler der Bundesliga-Geschichte", erzählte Kurrat. Für den "Langen", Bundestrainer Helmut Schön, war er damit zu klein. Bis zum Karriereende 1974 wurde er nie in die DFB-Elf berufen.

Nach 312 Bundesligaspielen wurde Kurrat kurzzeitig Interims- und Co-Trainer beim BVB, ehe er fast zehn Jahre den benachbarten SV Holzwickede coachte. Nebenbei baute er sich eine andere berufliche Existenz auf. Bis 2012 führte Kurrat mit seiner Frau Marga in Holzwickede die Gaststätte "Hoppys Treff". Engen Kontakt zur Borussia hielt er bis heute: Sein Sohn Jens, ebenfalls kein Riese, wird auch "Hoppy" gerufen und spielt in der Traditionsmannschaft des BVB. (dpa)