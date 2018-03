Abwehrspieler Bettauer wechselt von Straubing nach Krefeld

21.03.2018 Krefeld/Straubing. Abwehrspieler James Bettauer wechselt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Straubing Tigers zu den Krefeld Pinguinen. Das gab der Verein vom Niederrhein am Mittwoch bekannt. Bettauer war seit 2016 in Niederbayern aktiv, bekam nach dem Ende der Hauptrunde und dem Verpassen der Playoffs zuletzt aber keinen Vertrag mehr für die kommende Saison. Die Tigers hatten schon Anfang des Monats verkündet, dass der 27-Jährige den Club verlässt.